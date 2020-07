Sieben- und 45-jähriger Radfahrer stoßen zusammen

Zwei verletzte Personen, eine davon schwer, hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 19.30 Uhr in der „Alte Poststraße“ in Baienfurt gefordert.

Ein siebenjähriger Junge war nach Angaben der Polizei unvermittelt vom Gehweg über den Bordstein auf die Straße gefahren und dort mit einem 45-jährigen Radfahrer zusammengeprallt, der in Richtung Weingarten unterwegs war. Bei seinem Sturz auf die Fahrbahn erlitt der Mann eine Schulterfraktur und musste deshalb ins Krankenhaus gebracht werden. Der Junge, der über Kopfschmerzen klagte, wurde ebenfalls zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.