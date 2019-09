SG Baienfurt ist heiß auf die Meisterschaft

Zweimal in Folge Meister der Fußball-Kreisliga AI werden – dieses Kunststück könnte in dieser Saison Reinhold Bloching, Trainer der SG Baienfurt, gelingen. Momentan rangiert der Vorjahres-Dritte auf dem ersten Tabellenplatz, hat allerdings auch eine Partie mehr absolviert als der Verfolger Aulendorf, der am Mittwoch (19 Uhr) bei der SGM Dietmanns/Hauerz zum Nachholspiel antritt.

Nach fünf Spieltagen stand die SGB in den vergangenen acht Jahren noch nie so gut da wie in dieser Saison. „Der gute Start war enorm wichtig für uns, da dieser in den letzten Jahren meist nicht so gut gelang“, meint Reinhold Bloching, seit dieser Saison SGB-Trainer. „Ich wurde von der Mannschaft und dem Verein sehr unkompliziert aufgenommen und fühle mich wohl hier.“ In der vergangenen Saison bejubelte Bloching mit dem SV Bergatreute die Meisterschaft. Nicht nur deshalb weiß er, auf was es in dieser Liga ankommt: „Der Start ist uns gelungen, jetzt gilt es, die gezeigten Leistungen konstant abzurufen.“ Als positives Beispiel lobt Bloching den Ligakonkurrenten aus Aulendorf, der bis jetzt alle vier Spiele deutlich gewann.

Nicht nur in der Liga überzeugte die SG Baienfurt bislang, auch im Pokal zeigte das Team um Kapitän Fabian Weggerle starke Leistungen. Nachdem die SGB zuerst mit der SG Aulendorf den Vorjahressieger im Elfmeterschießen ausschaltete, gewann sie auch gegen den Bezirksligisten SV Oberzell und sicherte sich so den Einzug in das Achtelfinale. Dort wartet mit dem FC Leutkirch ein weiterer Landesligaabsteiger, der auf dem siebten Platz der Bezirksliga steht. Reinhold Bloching sieht die Prioritäten aber auf dem Ligabetrieb: „Die Punktrunde steht für mich an erster Stelle, der Pokalwettbewerb ist Bonus.“ Dennoch blickt er dem Heimspiel am Mittwoch um 18 Uhr positiv entgegen: „Aus den Pokalspielen konnten wir bisher wichtige Erfahrungen ziehen“, meint der Coach. Druck verspüre er jedoch keinen, so gilt dem Derby am Sonntag gegen den SV Baindt mehr Aufmerksamkeit.

Warum die SG Baienfurt bislang so erfolgreich ist, erklärt sich bei einem Blick auf den aktuellen Kader. Zwar findet sich unter den besten vier Torschützen der Liga keiner von der SGB, dafür schossen aber bereits vier Baienfurter drei Tore oder mehr. Außerdem scheint die Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern zu stimmen: Mehr als die Hälfte aller 19 bisher erzielten Tore gehen auf das Konto von Spielern, die jünger als 21 Jahre sind. Auch die Abwehrreihen sind geprägt von jungen Stammspielern. Die Youngsters werden ergänzt durch Routiniers wie Kilian Mützel (früher SV Oberzell, Verbandsliga), Michael Rendler (früher TuS Bonndorf, Landesliga), Robin Kny (früher SV Weingarten, Landesliga) oder Ricardo Feiteiro, der mit der SG Baienfurt schon in der Bezirksliga spielte. Letzterer traf sogar in der letzten Partie gegen den FC Leutkirch 2014. Der Endstand lautete damals 2:2.