Sechste Behelfsunterkunft im Kreis: Ukrainer ziehen in Gemeindehalle Baienfurt

Die Belegung der Halle war seit Wochen geplant und für Dezember angekündigt. Am Donnerstag sind nun 50 Geflüchtete aus der Ukraine in die Behelfsunterkunft in der Gemeindehalle Baienfurt gezogen. Das berichtet das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Seit September ist Baienfurt der sechste Ort im Kreis, in dem eine Halle in eine Flüchtlingsunterkunft mit Trennwänden, Betten und Schränken umgebaut wurde. Zuletzt wurden unter anderem die Stadthallen in Wangen und Bad Waldsee belegt. Mittlerweile werden aber auch Hallen in kleineren Gemeinden wie Argenbühl und eben Baienfurt gebraucht.

Mit den 50 neuen Geflüchteten in Baienfurt steigt die Anzahl der Ukrainer im Landkreis auf 3.549 – rund 100 mehr als in der Vorwoche. 558 von den 3.549 sind in Behelfsunterkünften wie der Gemeindehalle Baienfurt untergebracht.

Der Rest wohnt in regulären vorläufigen Unterkünften des Kreises, in Anschlussunterbringungen der Städte und Gemeinden oder sind privat untergekommen.