Schwimmabend für „Menschen mit Format“

Das Baienfurter Hallenbad bietet einmal im Monat „Aqua Molly Fit“ an. Der Name gibt Hinweise darauf, um was es sich dabei handelt: „Aqua“ heißt auf Deutsch „Wasser“, und „Molly“ erinnert an „mollig, weich“. „Aqua Molly Fit“ ist also speziell für Mollige gedacht, für Menschen mit Übergewicht. Immer am ersten Samstag im Monat sind sie abends ab 18 Uhr drei Stunden lang im Hallenbad unter sich.

Ein angeleitetes Fitness-Training gibt es nicht, jeder Badegast kann sich nach Belieben im Wasser bewegen oder schwimmen und so etwas für seine Fitness tun. Die Idee zu dem Angebot hatte Ulrike Bächle-Pfau. Eine Kollegin erzählte ihr, dass sie sich aufgrund ihres Körperumfangs beim Baden unwohl fühle und deshalb nicht ins Hallenbad gehe. „Zuerst konnte ich das nicht glauben und sagte zu ihr ‚Da guckt doch kein Mensch‘. Aber dass sie deshalb gar nicht ins Hallenbad ging, hat mich beschäftigt. Wenn wir zu zweit hingingen, war es okay für sie. So kam ich auf die Idee zu ‚Aqua Molly Fit‘.“

Sie erzählte ihrem Mann Arthur Pfau davon. Pfau ist Vorstandsvorsitzender der Genossenschaft, die das Baienfurter Hallenbad betreibt. Im Herbst 2013 startete das erste „Aqua Molly Fit“, zunächst an zwei Samstagen im Monat. Am zweiten Samstagstermin bot eine Trainerin ein Aqua-Fitness-Training an. Als die Trainerin schwanger wurde, fiel das Angebot weg, und die Anzahl der Tage wurde auf einen Samstag im Monat reduziert.

Keiner wird gewogen

Und noch etwas wurde im Laufe der Zeit geändert. „Ursprünglich hatten wir 100 Kilo als Grenze definiert. Davon sind wir aber abgekommen. Keiner wird hier gewogen. Aber es kommt schon vor, dass jemand, der ‚gertenschlank‘ ist, abgewiesen wird. Vor allem am Anfang war das so. Es kamen Leute, die gedacht haben, da ist wenig los, da geh ich hin. Die durften nicht rein“, sagt Ulrike Bächle-Pfau.

Es gehe ja darum, den Badegästen einen „geschützten Bereich“ zu bieten, einen Bereich, wo sie sagen „Hier trau ich mich“, fügt sie hinzu. Sie selbst gehe auch zu normalen Öffnungszeiten ins Hallenbad. Aber unter den Stammgästen des „Aqua Molly Fit“ gibt es auch welche, die das nicht tun: „Sonst geh ich nicht ins Hallenbad, ich kann mich einfach nicht überwinden“, erzählt eine Baienfurterin, die zu den Stammgästen zählt. „Ich guck, dass ich es mir einrichten und zu den Terminen kommen kann. An mir soll es nicht liegen, dass es eingestellt wird, ich hoffe, dass es bleibt.“

90 Prozent sind Frauen

Da bestehe keine Gefahr, verspricht Arthur Pfau. „Wir werden es beibehalten.“ Zehn bis fünfzehn Badegäste seien es pro Samstag, mal mehr, mal weniger. Der überwiegende Teil der Badegäste ist weiblich. „90 Prozent sind Frauen“, schätzt Bächle-Pfau. „Männer sind deutlich in der Unterzahl. Es sind eher die Frauen, die sich Gedanken machen.“ Sie berichtet, dass die Stammgäste aus der näheren Umgebung kommen, aus Ravensburg, Weingarten, Baindt und natürlich Baienfurt.

Auf Wunsch der Gäste wurde eine weitere Änderung eingeführt: „Am Anfang durften auch Kinder rein. Aber unsere Badegäste fühlten sich da unwohl, deshalb haben wir das geändert.“ Als Grund vermutet Bächle-Pfau, dass sich die Badegäste schämten, von den Kindern gesehen zu werden. Zudem seien Kinder von Natur aus aktiver und lauter. Vielleicht habe auch das gestört. Eine Ravensburgerin, die über eine Freundin von dem Angebot erfuhr, genießt die „Aqua Molly Fit“-Abende: „Es ist ruhig, es sind weniger Leute da. Es ist eine schöne Atmosphäre.“ Dafür sorgt auch die Beleuchtung des Beckens in wechselnden Farben.

„Es ist eine Gratwanderung“

Der Eintritt kostet gleich viel wie zu den normalen Öffnungszeiten. Die Tickets verkauft der Bademeister an der Kasse. In seinem Ermessen liegt auch die Entscheidung, ob jemand rein darf oder draußen bleiben muss. Zwei jungen Frauen, die am vergangenen „Aqua Molly Fit“-Samstag schwimmen gehen wollten, wurde der Eintritt verwehrt. Wie sich im Gespräch herausstellte, kannten sie das Konzept nicht.

Als Ulrike Bächle-Pfau den Frauen erklärte, dass dies ein Schwimmabend für „Menschen mit Format“ sei, wollte eine der beiden dies nicht so stehen lassen. „Das ist doch was Individuelles. Jeder hat doch so seine Komplexe“, war ihr Einwand. Doch Bächle-Pfau ließ sich nicht beirren und blieb bei ihrer Weigerung. „Ich weiß, es ist eine Gratwanderung. Wir möchten es uns mit unseren Stammgästen nicht verscherzen. Wenn zum Beispiel jemand seinen schlankeren Partner oder seine Partnerin mitbringen möchte, ist das in Ordnung.“