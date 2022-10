Verkerhsbehinderung: Schwertransport rollt am Dienstagabend durch Baienfurt

Am Dienstagabend rollt ein 45 Meter langer Schwertransport durch Baienfurt und Bergatreute. Eine Maschine der Baienfurter Bavius Technologie GmbH macht sich auf den Weg nach Antwerpen. Der Schwertransport wird von Polizeifahrzeugen begleitet. Es kann kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bei dem Transport handelt es sich um eine Maschine zur Bearbeitung von Aluminiumbauteilen für die Flugzeugindustrie, wie die Firma Bavius mitteilt. Sie wird von einem 16-Achser transportiert, der eine Länge von 45 Metern hat. Das Gesamtgewicht des Schwertransports belaufe sich auf 180 Tonnen.

Schwertransport wird von Polizei begleitet

Aufgeladen wurde die große Maschine in einer Halle der Firma Pfaff Logistik in Baienfurt. Von dort fährt der Schwertransport am Dienstag um 22 Uhr los. Durch Baienfurt geht es über Bergatreute, Bad Wurzach und Leutkirch auf die Autobahn. Ziel ist der Hafen in Antwerpen für den Weiterttransport nach Übersee.

Wegen der Länge von 45 Metern und der breiten Ladung wird der Schwertransport von zwei Begleitfahrzeugen und der Polizei eskortiert. Es kann kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen kommen.