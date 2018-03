Scherenschleifer verlangt Wucherpreis für seine Dienste

Möglicherweise mit Betrugsabsicht hat ein Scherenschleifer am Samstag seine Dienste einer 83-jährigen Frau in Baienfurt an deren Haustür angeboten. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Mann keinen festen Preis bei der Entgegennahme der zu schärfenden Gegenstände vereinbart und dann bei der Rückgabe 165 Euro von der Seniorin verlangt. Wie aus dem Polizeibericht weiter hervorgeht, sollen die Schleifarbeiten außerdem nicht zur Zufriedenheit der Frau ausgeführt worden sein. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 50 bis 55 Jahre alten Mann handeln. Er ist 1,85 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare und trug ein rotes Hemd mit einer schwarzen Lederjacke. Hinweise an die Polizei in Weingarten unter Telefon 0751 / 8030.