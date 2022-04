Scheitert der Windpark im Altdorfer Wald am neuen Regionalplan?

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (RVBO) hat mitgeteilt, dass jetzt offiziell der Planungsprozess für den Teilregionalplan Energie begonnen hat. Dieser Teil des neuen Regionalplans war vom eigentlichen Regionalplan ausgeklammert worden. Der Teilregionalplan Energie behandelt unter anderem den Ausbau der Erneuerbaren Energien wie Solar- und Windparks in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen sowie im Bodenseekreis. In einer Pressemitteilung schreibt der RVBO: „Die Verbandsverwaltung erarbeitet derzeit einen Planentwurf, der im Vorfeld des Beteiligungsverfahrens mit den Gremien und den regionalen und kommunalen Akteuren abgestimmt wird. [...] Wir weisen darauf hin, dass sich der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben am Beginn des Planungsprozesses befindet und noch kein Planentwurf vorliegt.“ Bei der Mitteilung handele es sich auch nicht um ein Beteiligungsverfahren. Dazu werde gesondert aufgefordert. (ric/sz)