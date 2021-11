Scheiben an Achtalschule in Baienfurt eingeschlagen

An der Achtalschule in Baienfurt sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Scheiben eingeschlagen worden. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, feierten und tranken mehrere Personen auf dem Gelände der Grundschule. Am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 1 Uhr meldete dann ein Anwohner beschädigte Scheiben des Schulgebäudes. Die Polizei konnte an der Schule einen stakr alkoholisierten 17-jährigen Zeugen antreffen, der sich zunächst abhauen wollte. Am Schulgebäude wurden mehrere Fensterscheiben eingeschlagen, sowie die Eingangstür beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Weitere Ermittlungen ergaben bislang zwei 17-jährige Tatverdächtige.