Schüler sammeln für Kinder in Birma

Die grundlegenden Kinderrechte auf der ganzen Welt haben die Grundschulkinder der Achtalschule in den letzten Wochen beschäftigt. Dass es immer noch Kinder gibt, die nicht in die Schule gehen können oder dürfen, erscheint den Schülern problematisch.

So haben sie sich auch in diesem Schulhalbjahr wieder etwas einfallen lassen, um den Kindern in Birma zu helfen. Mit einer Verkaufsaktion in der Gemeinde Baienfurt und einer Sammelaktion in den eigenen Klassen haben sie es wieder geschafft und Angela Jacobi mehr als 1000 Euro übergeben, damit der Bau einer Schule in einem kleinen abgelegenen Dorf in Birma weitergehen kann.

Dankbar nahm diese den stattlichen Betrag entgegen, den sie schon in den nächsten Tagen selbst in das Land, direkt zu den Menschen dort, bringen wird. „Wir sind Kinder dieser Welt“, sangen die Kinder zusammen mit ihren Lehrern und Schulleiter Konstantin Hummel und bewiesen einmal mehr, dass gelebte Gemeinschaft und Solidarität Welten bewegen und einander näherbringen kann. (ymo)