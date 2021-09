Rollstuhlfahrer bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 84 Jahre alter Rollstuhlfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 14 Uhr in der Baienfurter Straße „Hof“ erlitten.

Der Senior kam laut Polizei mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl aus bislang ungeklärter Ursache vom Gehweg ab. Er verlor aufgrund des hohen Bordsteins die Kontrolle über sein Gefährt und prallte gegen den Lkw eines 50-Jährigen, der die Straße in diesem Moment befuhr. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 84-Jährigen in eine Klinik. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zur Unfallursache dauern derzeit an. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe mehrerer Hundert Euro.