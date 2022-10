Ringernachwuchs der KG Baienfurt kann überzeugen

Die Nachwuchsringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt haben in Dürbheim einen Dreikampf mit den Gastgebern und dem AV Hardt gewonnen. Auch beim Turnier in Penzberg waren die jungen Kämpfer der KG durchaus erfolgreich.

In Dürbheim erkämpften sich die von den Trainern Frank Rothweiler und Micheil Tsikovani bestens aufgestellten KG-Jungs in teilweise überzeugender Manier einen Doppelsieg. Gegen den AV Hardt mussten die KGler zu Neunt antreten, da in der schwersten Klasse bis 75 Kilogramm kein Vertreter gestellt werden konnte. Hardt trat aber sogar nur zu acht an. Im munteren Kampfgeschehen gewannen die Oberschwaben mit 24:16.

Gegen Dürbheim gab es einen 20:12-Sieg, wobei die Zuschauer laut Mitteilung nur neun Kämpfe sehen konnten, da beide Teams keinen Schwergewichtler stellen konnten. Ole Härdtner (Schultersieg und technische Überlegenheit), Ruwen Hund (Schultersieg und technische Überlegenheit) und Oskar Härdtner (kampflos und Punktsieg) waren die doppelten Punktegaranten der KG. Makkyuo Platan, Ari Krasniqi, Maxim Hafner, Bruno Viktor Hagmann, Joshua Kramer und Mike Hafner steuerten weitere Punkte zu den beiden Siegen bei.

In Penzberg waren beim Alpenlandturnier 189 Nachwuchsringer am Start. Im international sehr gut besetzten Turnier gewann Ole Härdtner von der KG in der E-Jugend bis 26 Kilogramm alle Kämpfe. In der D-Jugend wurde Joshua Kramer (bis 31 kg) Vierter und Platon Makhynko (bis 32 kg) sowie Mike Hafner (bis 34 kg) jeweils Dritter. In der C-Jugend schafften es Robert Flat (bis 34 kg, Zweiter) und Ari Krasniqi als Dritter aufs Podest, auch Maxim Hafner (bis 42 kg) wurde Dritter. In der B-Jugend musste sich Oskar Härdtner nur dem Sieger beugen und erreichte Platz zwei.