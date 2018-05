Ringer gehen in Baienfurt auf die Matte

Am kommenden Wochenende ist die Baienfurter Sporthalle Schauplatz des internationalen Ringkampf-Geschehens. Zum 24. Mal richtet die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag, 12. Mai, den Großen Preis von Baden-Württemberg aus, unter der Bezeichnung TWS-Cup geht am Sonntag, 13. Mai, das Karl-Heinz-Buchter-Gedächtnisturnier in die 29. Auflage. Beide Turniere werden vom württembergischen Ringerverband (WRV) veranstaltet.

Gut 160 Meldungen sind bei KG-Geschäftsführer Jürgen Hammann für den Männer-Wettbewerb am Samstag eingegangen. Die Beteiligung von vier Bundesligisten (SV Hallbergmoos, RSV Greiz, RC Merken und SC Kleinostheim) sowie Vertretern der österreichischen und Schweizer 1. Division verspricht hochklassigen Ringsport. Aus der württembergischen Oberliga treten der TSV Ehningen, die SG Weilimdorf, der Aufsteiger SV Fellbach und die KG Dewangen-Fachsenfeld an und verschaffen den Teilnehmern der heimischen KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf die Aufgaben der ab September 2018 wieder anstehenden Saison.

Für die Oberschwaben repräsentieren die Brüder Lukas und Moritz Buck, Roman Berko, Patryk Dworczyk sowie Neuzugang Magomed Makaev den griechisch-römischen Bereich, während Navid Jame, Hormtulla Hajizada und Heshmat Akbari im freien Stil antreten.

Nachdem der ASV Mainz 88 im vergangenen Jahr den Siegerpokal zum dritten Mal in Folge und damit endgültig gewonnen hat, muss der Wanderpreis neu ausgelobt werden.

Rund 100 Teilnehmer umfasst das Starterfeld der Jungringer am Sonntag. Vier Altersklassen (A/B- bis E-Jugend) der Jahrgänge 2001 bis 2012 kämpfen um Plätze und Medaillen, darunter 20 Mattenfüchse der KG, die im Jahr 2017 an der Spitze der Vereinswertung standen. Traditionsgemäß wurde der Wanderpreis jedoch an den zweitplatzierten Verein weitergereicht, worüber sich die Akteure der Schweizer Ringerriege Schattdorf freuen durften.