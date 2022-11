Ringer der KG haben zu Hause ein Spitzenduell

Nachdem die erste Feuerprobe zur Rückrunde beim SRC Viernheim mit einem 18:10-Erfolg bestanden ist, erwarten die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt in der 2. Bundesliga am Samstag (19.30 Uhr/Sporthalle Baienfurt) den SV Hallbergmoos. Das Aufeinandertreffen der beiden südlichsten Teams der Liga ist derzeit das Gipfelduell.

Fast unscheinbar haben sich die Oberbayern auf den dritten Tabellenplatz vorgekämpft. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit drei Niederlagen steht Hallbergmoos nach fünf Siegen in Folge, zuletzt ein 16:7 gegen die RG Kurpfälzer Löwen, bei 10:6 Punkten. Bei der errungenen Differenz (Plus- und Minuspunkte der Kämpfe) rangieren die Gäste aus Bayern mit +41 direkt hinter der KG, die mit +57 an der Spitze dieser Statistik steht.

Das Geschehen zuletzt zeigt, dass die Hallbergmooser ambitioniert sind, sich nach vorne zu arbeiten. Dazu sind sie nach Einschätzung von Baienfurts Trainer Dariusz Jelen auch jederzeit in der Lage: „In den Kategorien 57 und 130 kg haben wir momentan Schwächen, und ob Valeriu Toderean diesmal so klar punktet wie gewohnt, ist fraglich.“ In Vladislavs Jakubovics verfügt Hallbergmoos in dieser Klasse (75 kg Greco) über einen Topathleten, der dem KG-Leistungsträger alles abverlangen wird. Drei bis vier weitere Partien betrachtet Jelen als völlig offen und geht insgesamt davon aus, dass es aus Sicht der Baienfurter wohl zu einer Aufholjagd kommen wird.