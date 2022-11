Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt starten als Spitzenreiter in die Rückrunde

Belastet mit der ersten Saisonniederlage aus dem letzten Vorrundenkampf bei der RKG Reilingen-Hockenheim starten die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag (19.30 Uhr) in der 2. Bundesliga Süd in die Rückrunde. Es geht zum SRC Viernheim.

Mit einem überraschend deutlichen 21:8-Heimsieg gegen Viernheim war die KG Ende September in die Saison gestartet. Daran will sich Trainer Dariusz Jelen aber nicht orientieren, zu groß sind die Umstellungen in der Rückrunde. Da ist erst mal der Tausch der Stilart: Die leichteste Kategorie (57 kg) beginnt nun im griechisch-römischen Stil, danach wird durchgewechselt bis zum Schwergewicht. Ringer bleiben entweder in ihrem Stil und gehen in eine höhere oder niedrigere Gewichtsklasse, andere ringen weiterhin in ihrer Gewichtskategorie – nun aber in der anderen Stilart.

Spannend wird es für Baienfurts Leichtgewichtler Alexander Tonn, der eigentlich ein Freistiler ist und jetzt in der Greco-Variante antritt. Eher einen Vorteil hat Magomed Makaev, der im freien Stil jetzt seine Spezialität ausüben kann. Angesichts des bisherigen Rundenverlaufs mit überzeugenden Ergebnissen ist Jelen vor dem Kampf in Viernheim zuversichtlich.

Während aber die Personaldecke bei den Oberschwaben eher überschaubar daherkommt, haben die Viernheimer einige Varianten inpetto. Vor allem der mittlere Bereich mit Pascal Hilkert, Yannick Ott und Vasile Dosoftei wird als ausgesprochen stark wahrgenommen. „Wie es aussieht, sind bei uns alle an Bord, da kann also schon was gehen“ äußert sich Merk verhalten optimistisch. Wie die gegnerischen Teams letztendlich einzustufen sind, könne man nach den Ergebnissen des ersten Rückrunden-Kampftages besser überschauen.