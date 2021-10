Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt sind doppelt gefordert

Mit zwei Einsätzen geht am Wochenende die Regionalliga der Ringer in die Rückrunde. Die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt empfängt am Samstag (20 Uhr, Sporthalle Baienfurt) den AB Aichhalden. Am Sonntag tritt die KG bei der SVG Nieder-Liebersbach an.

Der Start in die zweite Saisonhälfte ist mit Veränderungen verbunden. Die Stilarten werden umgestellt mit der Folge, dass die leichteste Kategorie vom freien Stil in die griechisch-römische Stilart wechselt und die weiteren Gewichtsklassen entsprechend tauschen. Das hat bei den Oberschwaben die Folge, dass Ringer sowohl ihre Stilart beibehalten und eine Kategorie auf- oder abrücken, als auch in ihrer Kategorie verbleiben und im anderen Stil antreten. Dieser Teil der Umstellungen ist sicher der schwerere für den jeweiligen Athleten, denn in der Regel haben sich die Akteure spezialisiert. Davon betroffen ist bei den Baienfurtern Alexander Tonn, der weiterhin in der 57-kg-Klasse startet. Trainer Dariusz Jelen geht davon aus, dass die Begegnungen Tonns knapper ausfallen könnten als es bisher der Fall war.

Es gibt bei der KG aber auch personelle Umstellungen. In Christoph Dornfeld und Alexander Schaich rücken zwei heimische Ringer ins Team. Trainer Jelen ist dennoch zuversichtlich, dass die Schlagkraft seiner Truppe im Wesentlichen erhalten bleibt. Ein 17:9-Sieg beim AB Aichhalden markierte am 4. September den erfolgreichen Start in die Saison. Die Gäste aus dem mittleren Schwarzwald belegen mit 7:11 Punkten Platz sieben. Obwohl Jelen bei einzelnen Begegnungen mit engeren Ergebnissen rechnet, sind seine Akteure auf einen doppelten Punktgewinn eingestellt. Auch beim Schlusslicht SVG Nieder-Liebersbach (2:16 Zähler) am Sonntag wäre alles andere als ein Sieg eine Überraschung. Der Vorkampf endete mit 25:7.

Die KG II trifft in der Bezirksliga am Samstag (18 Uhr) zu Hause auf den Tabellenzweiten SV Triberg II.