Ringen: Ein Remis, das sich wie ein Sieg anfühlt

Für die Zweitliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt hat es vergangenen Samstag ein Remis gegeben. Der letzte Auswärtskampf der Saison auf der Matte des KSV Rimbach endete mit 14:14.

Eine Punkteteilung, die aus Sicht von KG-Trainer Dariusz Jelen weniger einen Punktverlust darstellt, sondern sich vielmehr wie ein Sieg anfühlt. Betrachtet man die Vorzeichen im Verlauf der vergangenen Woche, so wurde es nach der Krankmeldung von Marcel Käppeler kritisch. „Bis dahin waren wir zuversichtlich. Dann mussten wir sogar mit einer Niederlage rechnen“, betrachtet Jelen die Ereignisse. Durch den Ausfall Käppelers gab es in der 86 kg-Kategorie eine Lücke. Da auch Adrian Wolny fehlte, musste der junge Nachwuchsringer William Lehn, der ansonsten im Bezirksliga-Kader eine feste Größe ist, einspringen. Es wurde rochiert, indem Magomed Makaev und Georgios Pilidis aufrückten, sodass Lehn den Platz in der 61 kg-Klasse einnehmen konnte.

Allzu hoch durfte Trainer Jelen die Erwartungen nicht setzen, umso überraschter nahm er zur Kenntnis, wie sich der Jungfuchs behauptete. Zuerst zog sein erfahrener Kontrahent Lasse Schuldt davon, aber unbeeindruckt nutzte Lehn seine Möglichkeiten und knöpfte dem Rimbacher noch vier Zähler ab. Durch die 4:10-Niederlage gingen dann nur zwei Punkte an die Gastgeber, oder anders ausgedrückt aus dem Blickwinkel der KGler wurde eine Vier verhindert. „Das zählt unheimlich viel, dass du Höchstwertungen gegen dich vermeidest“, lobte Jelen deshalb den Jungringer, und hob gleichzeitig die geschlossene Mannschaftsleistung hervor. Obwohl die KG-Truppe nur vier Einzelsiege verzeichnete, stand am Ende die verdiente Punkteteilung.

Überhaupt lief es trotz der Handicaps im Kader ausgesprochen gut für die Oberschwaben. In typischer Manier drehte Alexander Tonn zum Auftakt das Aufeinandertreffen mit Anrony Iuliani und schulterte diesen nach 2:6-Rückstand. Auch Timofei Xenidis sah sich wieder in der Lage, ins Geschehen einzugreifen und zwang seinen Gegner Georgi Dimitrov trotz einer 4:8-Niederlage über die Zeit. Mit einem erheblichen Gewichtsnachteil von gut 15 Kilo musste Simon Weißhaar (98 kg) auf die Matte und verhinderte gegen Vilius Laurinaitis beim 0:9 auch eine Vier. Magomed Makaev gab durch ein 4:4 gegen Marc Janske aufgrund der Letztwertung seines Kontrahenten eine Einserwertung preis, sodass es beim 4:8-Pausenrückstand erst mal lange Gesichter gab in der blauen Gästeecke. Wegen nicht besetzter 86 kg-Kategorie der KG holte Stefan Epereschi kampflos die einzige Vier an diesem Abend für die Gastgeber, bevor Georgios Pilidis durch technische Überlegenheit (15:0) gegen Julien Zinser die bis dahin bedenkliche Gästesituation (4:12) erst mal auf 8:12 entschärfte.

Dann punkteten wieder die Rimbacher, wobei sich deren Olympiateilnehmer Oldrich Varga gegen Benedikt Rebholz die Zähne ausbiss. Wegen längerer Verletzung brachte sich der KGler ohne Kampfpraxis erstaunlich gut ein und kämpfte sich mit einer 0:4-Niederlage über die Zeit. Spannend blieb es dennoch, denn nach der kampflosen Vier durch Valeriu Toderean lag die Achtruppe vor der abschließenden Partie immer noch mit 12:14 hinten.

David Wolf musste gegen Preslyan Mihov alles geben, geriet aber zunächst mit 0:2 in Rückstand. Dann gab es für den Rimbacher keine Atempause mehr und Wolf rettete durch einen 7:2-Erfolg den Oberschwaben das Remis.