Renitenter Ladendieb im Einkaufsmarkt erwischt

Wegen räuberischen Diebstahls hat sich ein 56-Jähriger zu verantworten, der am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr in einem Einkaufsmarkt dabei beobachtet worden war, wie er Waren in seine mitgeführte Tasche steckte und damit das Geschäft verlassen wollte.

Als er von einem Angestellten angesprochen und ins Büro gebeten wurde, stieß er diesen laut Polizeibericht zweimal zurück. Erst auf dem Parkplatz gelang es dem Angestellten, den 56-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Diese fand in einem Kinderwagen, den der Tatverdächtige im Eingangsbereich abgestellt hatte, noch weitere Waren, deren Herkunft noch nicht geklärt ist. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.