Rekorderlös bei Benefizfußballturnier

In jeder Hinsicht sei das traditionelle Baienfurter Benefizfußballturnier wieder ein voller Erfolg gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Initiiert, organisiert und veranstaltet wurde es von Roland Tagliaferri – und das zum 31. Mal in Folge. Insgesamt konnten nach dem Motto „Fußball für ein besseres Leben“ 188 000 Euro erspielt werden, um bei Notlagen in der Gemeinde oder auch in der weiten Welt zu helfen. Insgesamt 45 Mannschaften waren 2018 an den Start gegangen. Der Reinerlös dieses Benefizturniers erbrachte am Ende die Rekordsumme von 12 700 Euro. Roland Tagliaferri konnte bei einer Dankesfeier für die vielen ehrenamtlichen Mitstreiter Schecks an drei Organisationen übergeben: Margit Schrimpf nahm für das Ambulante Kinderhospiz Weingarten 5000 Euro, Josef Wurm für die Bürgerstiftung Baienfurt 5000 Euro und Traudl Sterk für die José-Carreras-Leukämie-Stiftung 2000 Euro entgegen.