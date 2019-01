Reinigungsarbeiten müssen europaweit ausgeschrieben werden

Brüssel ist auch Realität der Städte und Gemeinden. Das zeigt sich auch an einem neuen Beispiel: So muss auch die Gemeinde Baienfurt ab sofort die Reinigungsarbeiten für ihre eigenen Gebäude, etwa Schulen und Sporthalle, europaweit ausschreiben. Was ein langwieriges, arbeitsaufwändiges Verfahren erforderlich macht. Bisher vergab man diesen Auftrag an eine ortsansässige Reinigungsfirma.

Unlängst stellte die Gemeindeprüfungsanstalt fest, dass das von der Gemeinde Baienfurt seit vielen Jahren praktizierte Verfahren nicht den europäischen Richtlinien entspricht. Begründung: Der jährliche Auftragswert dieser Arbeiten liege in Baienfurt über dem Schwellenwert für eine europaweite Ausschreibung. Dieser Schwellenwert beläuft sich auf 221 000 Euro netto. Bauamtsleiterin Anja Lenkeit teilte im Gemeinderat mit, Baienfurt gebe für die Reinigungsarbeiten jährlich deutlich mehr als 221 000 Euro aus. Eine genaue Zahl nannte sie nicht.

Das Verfahren der europaweiten Ausschreibung ist fachlich und vergaberechtlich derart kompliziert, dass die Gemeindeverwaltung ein Fachbüro engagierte, das Institut für Dienstleistungen & Management aus Stuttgart. Dessen Geschäftsführer Steffen Ullbrich hat sich seit 25 Jahren als staatlich geprüfter Reinigungs- und Hygienetechniker auf das Gebiet der Gebäudereinigung spezialisiert. Ullbrich berät auch viele öffentliche Auftraggeber. Er stellte dem Gemeinderat ein zweistufiges Vergabeverfahren vor. Im Anschluss an eine EU-weite Bekanntmachung werde zunächst die Eignung der Bieter geprüft, auf der zweiten Stufe fordere man geeignete Bieter zur Angebotsabgabe auf. Die Auswertung erfolge auf der Grundlage vorher festgelegter Wertungskriterien. Ausschlaggebend seien dabei nicht allein die Angebotspreise, sondern auch Leistungswert und Reinigungskonzepte.

Insgesamt acht Liegenschaften der Gemeinde sind betroffen, so die Schulen, die Sporthalle, der Jugendtreff, das Rathaus und die Gemeindehalle (im Rathaus und in der Halle geht es nur um die Glasreinigung; dort beschäftigt die Gemeinde noch eigene Reinigungskräfte). Der Vertag, so Ullbrich, werde auf zwei Jahre abgeschlossen, könne aber verlängert werden und ende nach fünf Jahren.

Das ganze Verfahren dauert von Februar bis Juni, ab Juli werde mit den Reinigungsarbeiten begonnen. Wie Steffen Ullbrich weiter sagte, dürfen ortsansässige Firmen nicht bevorzugt werden. Allein in Deutschland gebe es 16 000 bis 18 000 Reinigungsfirmen, auch einige unseriöse. Personalmangel sei ein Problem. Üblicherweise, so der Fachberater, bewerben sich etwa 15 Firmen, nur wenige aus dem EU-Ausland. Es gebe durchaus Möglichkeiten, den Mindestlohn durchzusetzen. Eventuell werde auch der Zoll benachrichtigt, versicherte Ullbrich.