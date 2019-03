Reich und Baienfurt trennen sich sofort

Nach unterschiedlichen Auffassungen über den weiteren Verlauf der Saison in der Fußball-Kreisliga A haben sich die SG Baienfurt und Trainer Bernd Reich getrennt. Ausschlaggebend war, dass Reich nach Bekanntgabe seines Wechsels zum SV Kehlen zur neuen Saison mit der Mannschaft so nicht mehr weitermachen konnte und wollte. Für die Rückrunde übernimmt Co-Trainer Ralf Tagliaferri, der von Spieler Viktor Hartwig unterstützt wird. Zur neuen Saison übernimmt der aktuelle Trainer des SV Bergatreute, Reinhold Bloching, die SGB.

„Wir verlieren mit Bernd Reich einen tollen Trainer, der stets einen guten Draht zur Mannschaft hatte und top vorbereitet in jedes Training ging. Insbesondere mit den jungen Spielern kam er super klar. Hätten wir etwas weniger Verletzungspech gehabt, wäre sicherlich auch sportlich mehr drin gewesen“, sagt Baienfurts Abteilungsleiter Tihomir Milinkovic. Zum ungewöhnlichen Trennungszeitpunkt sagt er: „Bernd war beruflich in den USA und startete bei uns wie geplant die Wintervorbereitung. In einem bereits zuvor geplanten Gespräch zur Zukunft informierte er uns dann, dass er ein Angebot des SV Kehlen aus der Landesliga vorliegen hat.“ Nach einem Gespräch von Reich mit der Mannschaft kam der Trainer zu dem Entschluss, sein Amt sofort niederzulegen und nicht erst nach der Saison. „Ich war immer gerne in Baienfurt“, sagt der scheidende Trainer. „Doch nach Bekanntgabe meines Wechsels nach Kehlen hatten wir zu unterschiedliche Auffassungen für den Rest der Saison. Somit war es besser, getrennte Wege zu gehen.“