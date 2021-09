Regionalligaringer stehen vor dem Duell der Titelaspiranten

Nach drei Kämpfen führen die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt mit 6:0 Zählern die Regionalligatabelle an. Ohne Punktverlust ist auch der ASV Ladenburg, der am Samstag (20 Uhr) in der Baienfurter Sporthalle gastiert.

Aktuell stellt sich die Konstellation also in etwa so dar, wie sie Sportmanager Michael Merk zu Beginn der Runde vorhergesehen hat. Die punktgleiche RG Hausen-Zell ist ebenfalls in der Spitzengruppe vertreten, dahinter beginnt mit dem KSV Schriesheim (2:4) das breite Mittelfeld. Das ist erst eine Momentaufnahme, dennoch ist es am Samstag in Baienfurt ein erster Showdown der Titelaspiranten.

Die Gäste besiegten zu Beginn der Saison die WKG Weitenau-Wieslet mit 16:14, den KSV Tennenbronn mit 18:14 und zuletzt den Liganeuling SVG Nieder-Liebersbach, wobei dieses Resultat (21:8) ähnlich deutlich ausfiel wie das der KG beim 25:7, als die SVG in Baienfurt gastierte. Das lässt nach Ansicht von Merk nur wenig Rückschlüsse zu, denn die Ladenburger schöpfen aus einem breiten Spektrum an Ringern und können variabel aufstellen.

Im Vergleich dazu sind die Möglichkeiten der KG angesichts der knappen Kadersituation eher beschränkt. Merk geht von einer knappen Begegnung aus. Mit Spannung wird das Duell zwischen Timofei Xenidis und Kevin Schwäbe (98 kg) erwartet. In der 80-kg-Kategorie haben die Nordbadener in Pouria Taherkani und Beat Schaible die Wahl zwischen zwei starken Vertretern, während bei Baienfurt diese Position bisher vakant war. Für Lukas Buck (71 kg) kommt es zur Bewährungsprobe gegen Alexander Riefling. Alles in allem sicher eine Partie mit Zündstoff, an deren Ende einer der Kontrahenten Federn lassen muss.

Die KG II eröffnet um 18 Uhr den Heimkampfabend gegen den KSV Vöhrenbach.