Randalierer geht auf Polizisten los

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 30 Jahre alter Mann rechnen, der am Sonntagmorgen in der Straße "Rainpadent" Polizeibeamte beschimpft hat. Die Ermittler wurden gerufen, da der Mann randalierte. Gegenüber den eingetroffenen Beamten trat er vollkommen uneinsichtig auf und warf mit beleidigenden und drohenden Worten um sich, teilt die Polizei mit. Die Polizisten brachten den Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine Fachklinik und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.