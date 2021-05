Eine 59 Jahre alte Fahrradfahrerin hat bei einem Sturz in der Baienfurter Panoramastraße am Mittwoch gegen 12.45 Uhr mittelschwere Verletzungen erlitten. Laut Polizeibericht kam die Frau an der Kreuzung Panoramatraße/Bergstraße aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.