Radfahrer von Auto erfasst

Schwerere Verletzungen hat ein 15 Jahre alter Radfahrer erlitten, als er am Mittwoch kurz vor 8 Uhr im Bereich des Marktplatzes von einem Auto erfasst worden ist. Der Fahrer des VW wollte laut Polizeibericht von der Straße nach links auf den Parkplatz am Rathaus abbiegen und übersah dabei den Radler, der unberechtigterweise den Gehweg befuhr. Durch die Kollision erlitt der Jugendliche einen Bruch und musste von Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Mountainbike entstand ein Schaden von rund 800 Euro, der Schaden am VW wird auf rund 1000 Euro geschätzt.