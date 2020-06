Porschefahrerin verursacht Sturz einer Radfahrerin

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt die Polizei gegen eine Porschefahrerin, die am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Verkehrsunfall in der Waldseer Straße in Baienfurt verursachte hat. Dabei wurde nach Polizeiangaben eine 34-jährige Radfahrerin leicht verletzt.

Die Autofahrerin war in Richtung Baindt gefahren und hatte in Höhe einer Bäckerei die Radfahrerin überholt, die den Fahrradstreifen benutzte. Als die Autofahrerin kurz danach an den rechten Straßenrand lenkte, versuchte die Radlerin durch eine Ausweichbewegung eine Kollision mit dem Auto zu verhindern. Dabei geriet sie jedoch an den Bordstein und stürzte auf die Straße.

Die Fahrerin des Porsche stieg zwar kurz aus und erkundigte sich nach dem Befinden der 34-Jährigen, stieg aber dann wieder in ihr Fahrzeug ein und fuhr weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen und sich um die Gestürzte zu kümmern, die mehrere blutende Schürfwunden erlitten hatte. Die Ermittlungen der Polizei zu der Porsche-Fahrerin dauern an.