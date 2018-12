Polizie sucht Unfallflüchtigen

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die ein Unbekannter mit seinem hellblauen Auto am Heiligabend gegen 17.30 Uhr an der Einmündung „Hof“/Friedhofstraße begangen hat. Der Unbekannte befuhr die Friedhofstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Straße „Hof“ einbiegen. Hierzu fuhr er laut Polizeibericht an einem weißen Auto vorbei, dessen Fahrer von der Friedhofstraße nach rechts in die Straße „Hof“ einbiegen wollte. Im gleichen Moment bog ein vom Kreisverkehr Altshausener Straße kommender, auf der Straße „Hof“ fahrender 59-jähriger Mann mit seinem VW Touran rechts in die Friedhofstraße ab. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem auf seiner Fahrspur entgegenkommenden hellblauen Pkw zu vermeiden, wich er nach rechts aus. Dennoch streiften sich die beiden Autos. Ohne sich um den beträchtlichen Schaden zu kümmern, suchte der Fahrer des hellblauen Wagen das Weite.

Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, zu melden.