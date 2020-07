Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Nach dem Fahrer eines roten Pkw, der am Dienstag gegen 18.50 Uhr in der Niederbieger Straße in Baienfurt kurz vor dem Kreisverkehr eine Radfahrerin überholt hat, sucht aktuell das Polizeirevier Weingarten.

Der unbekannte Fahrer überholte laut Bericht die 42 Jahre alte Radlerin aufgrund von Gegenverkehr mit so geringem Seitenabstand, dass diese ins Straucheln kam und stürzte. Sie zog sich dabei leichte Verletzungen an Arm und Nase zu. Ein weiterer Radfahrer, der hinter der Frau unterwegs war, kam ihr zu Hilfe. Auch diesen bittet die Polizei sich dringend zu melden. Die 42-Jährige fuhr nach dem Sturz erst nach Hause und im Anschluss in ein Krankenhaus, um ihre Verletzungen behandeln zu lassen.

Hinweise im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall werden unter Telefon 0751/ 8036666 erbeten.