Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Zu einem Unfall mit Sachschaden von mehreren hundert Euro kam es am Montag gegen 21.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Baindter Straße in Baienfurt, teilt die Polizei mit. Ein Unbekannter prallte beim rückwärts Ausparken gegen einen Toyota. Es soll sich laut Polizei um eine silberfarbene Limousine handeln. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weg. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter Telefon 0751 / 8036666 entgegen.