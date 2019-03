Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Kind

Die Polizei sucht noch Zeugen, die am Dienstag gegen 14 Uhr in der Baindter Straße Ecke Zeppelinstraße einen Unfall beobachtet haben. Ein 13-jähriges Kind befuhr laut Polizeimeldung mit seinem Fahrrad den Gehweg aus Baindt kommend in Richtung Baienfurt Ortsmitte. An der Einmündung Baindter- und Zeppelinstraße bog es nach rechts ab. Dort soll ihm ein Auto zu nah gekommen sein, weshalb es nach rechts in ein Gebüsch stürzte. Ein älterer Mann mit einem E-Bike, der den Vorfall beobachtet hat, soll angehalten und dem 13-Jährigen geholfen haben aufzustehen. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Das leicht verletzte Kind fuhr später mit den Eltern in ein Krankenhaus, danach erstatteten sie Anzeige beim Polizeirevier. Das Polizeirevier Weingarten sucht nun nach dem Mann, der dem Kind aufgeholfen hat und nach Personen, die Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können. Hinweise unter Telefon 0751 / 8033333.