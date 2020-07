Polizei sucht Zeugen nach Parkplatzrempler

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstagmorgen gegen 10.40 Uhr beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz des Penny-Markts in Baienfurt einen Toyota Avensis hinten angefahren. Anschließend entfernte sich der Verursacher laut Polizeibericht von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 600 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/ 8036666, zu wenden.