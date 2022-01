Polizei sucht Zeugen nach Alkoholfahrt

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Alkoholfahrt in der Nacht zum Sonntag zwischen Weingarten und Baienfurt. Dabei gab es Sachschaden; möglicherweise waren weitere Verkehrsteilnehmer betroffen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde, so teilt die Polizei mit, gegen 23.20 Uhr ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise gemeldet. Der 28-jährige Mazda-Fahrer befuhr die Waldseer Straße aus Weingarten in Richtung Baienfurt, überholte dabei mehrere Autos. Ob es dabei zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Betroffene werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten zu melden.

Im weiteren Verlauf überholte der 28-Jährige in Baienfurt einen Linienbus und verlor anschließend bei der Einmündung Weingartener Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit dem dortigen Brückengeländer. Dabei wurden vier Stäbe des Geländers vollständig herausgerissen. Der Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Am Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Der 28-jährige stand offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss, weswegen eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Zudem befindet sich am Fahrzeugheck eine weitere, nicht mit dem Unfallgeschehen korrespondierende Beschädigung. Möglicherweise entstand dieser Schaden in Zusammenhang mit einem anderen Unfallgeschehen. Auch das ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise werden an die Polizei Weingarten, Telefon 0751/8036666, erbeten.