Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Zeppelinstraße in Baienfurt hat sich am Freitag gegen 15.50 Uhr ein Unfall ereignet. Beim Ausparken aus einer Parklücke übersah eine 23-jährige Mini-Fahrerin den hinter ihr stehenden Peugeot einer 61-jährigen Fahrerin. So schreibt es die Polizei in ihrem Bericht. Der Unfallhergang war vor Ort zwischen den Unfallbeteiligten zunächst klar. Wie die Polizei schreibt, kam es später bei der weiteren Klärung des Sachverhalts jedoch zu Unstimmigkeiten über den Unfallhergang zwischen den beiden Parteien. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Weingarten unter Telefonnummer 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.