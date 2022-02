Nachdem ein 30 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen von der Polizei in eine Fachklinik gebracht worden war, weil er randalierte und auf Polizisten los ging, fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes knapp 50 Gramm Marihuana. Die Polizisten beschlagnahmten die illegalen Drogen und zeigten den 30-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft an.