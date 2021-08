Polizei erwischt betrunkene Fahrer

Bei einer Verkehrskontrolle in der Ravensburger Straße in Baienfurt am Sonntagabend haben Beamte des Polizeireviers Weingarten mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Zwei Fahrer waren alkoholisiert,

Die Beamten stoppten gegen 21.30 Uhr eine 51 Jahre alte Autofahrerin, von der deutlicher Alkoholgeruch ausging. Nachdem ein Alkoholtest knapp ein Promille ergeben hatte, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme, untersagten die Weiterfahrt und zeigten die Frau an.

Wegen eindeutiger Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss musste gegen 22.45 Uhr auch ein 19-jähriger Autofahrer die Beamten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten. Der junge Fahrer musste seinen Wagen stehen lassen und wird nun bei einem entsprechenden Nachweis der Drogen im Blut angezeigt. Darüber hinaus erwarten mehrere Verkehrsteilnehmer ein Verwarnungsgeld, weil sie nicht angeschnallt waren.