Polizei bittet um Hinweise zu Einbrecher

Zwischen Karfreitag und Ostermontag hat ein unbekannter Täter versucht, die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Schacher Straße in Baienfut aufzuhebeln. Der Einbrecher, der nicht an sein Ziel gelangte, verursachte laut Polizeibericht dennoch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666, zu wenden.