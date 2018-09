Planung für Kindergarten Pinocchio muss europaweit ausgeschrieben werden

3,5 bis vier Millionen Euro soll er kosten, der Ersatzbau für den Kindergarten Pinocchio. Zu teuer, als dass die Planungen „normal“ ausgeschrieben werden können. Weil allein die Planungsleistungen der Architekten über dem Schwellenwert von 221 000 Euro liegen, müssen sie europaweit ausgeschrieben werden. Das hat jetzt der Baienfurter Gemeinderat beschlossen und zugleich die Atrium Projektmanagement GmbH Reutlingen beauftragt, das komplizierte Verfahren zu begleiten.

Die Grundlage für die Kiga-Planung bildet eine Machbarkeitsstudie des Stuttgarter Architekten Professor Hans-Ulrich Kilian, der auch in die Neubauten der Achtalschule stark involviert ist. Danach fehlen in Baienfurt schon heute vor allem Krippenplätze. Kilians Sohn Tim erläuterte dem Gemeinderat nun die verschiedenen Verfahren, die beim europaweiten Wettbewerb in Frage kommen. Am besten geeignet sei das sogenannte Verhandlungsverfahren mit Lösungsvorschlägen auf der Grundlage einheitlicher Planungsvorgaben.

Dafür entschied sich dann auch der Gemeinderat, und zwar einstimmig. Dieses Verfahren nehme zwar zehn Wochen mehr Zeit in Anspruch, und die Honorierungskosten seien auch höher. Doch wähle der Auftraggeber nicht nur einen Planer aus, der schön bebilderte Referenzprojekte gut vorstellen könne – er könne auch den Architekten auswählen, der den wirtschaftlichsten Planungsansatz biete. So könnten die Mehrkosten schnell egalisiert werden.

Für die fachliche Begleitung dieses europaweiten Verfahrens engagierte die Gemeinde die Atrium-Projektmanagement GmbH Reutlingen, die ebenfalls schon für das Projekt Achtalschule tätig ist. „Wir wollen ein einfaches Verfahren, bei dem der Gemeinderat den größtmöglichen Einfluss hat“, hob Bürgermeister Günter A.Binder hervor. „Wir müssen darauf vertrauen, dass wir gut beraten werden“, bemerkte die Gemeinderätin Marga Fischer (G+U), die selbst Architektin ist.