Philipp Weber tritt im Hoftheater auf

Kabarettist Philipp Weber tritt am Donnerstag, 2. Juni um 20.15 Uhr im Hoftheater, Hof 2 in Baienfurt auf. Thema seiner Vorstellung ist das Marketing. „Der Mensch kauft Dinge, die er nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die er nicht mag. Und da ist was dran. Viele Produkte ärgern mich schon, da habe ich noch nicht einmal bezahlt. Die Frage ist, warum machen wir da mit?“, fragt er.

Die Antwort sei ganz einfach: Marketing. Marketing vernebele den Verstand des Menschen und rege seine wichtigsten Sinne an: den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn. Und die Frage sei: „Wer schützt uns davor?“ Ganz klar: Philipp Weber. Sein neues Kabarettprogramm „WEBER N°5: Ich liebe ihn!“ ist ein feuriger Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation. Eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen. Frei nach Immanuel Kant: „Habe den Mut dich deines Zwerchfells zu bedienen!“ Karten gibt es auf der Website des Hoftheaters oder per E-Mail an ticket@hoftheater.org.