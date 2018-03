Pfarrerin Sonja Bredels Dienst in der Kirchengemeinde Baienfurt-Baindt geht zuende

- Die evangelische Kirchengemeinde Baienfurt-Baindt befindet sich in einer Interimszeit. Nach dem Weggang des langjährigen Pfarrers Eberhard Seyboldt und vor der Investitur des neuen Pfarrers am 11. März, versieht Pfarrerin Sonja Bredel einen Teil der Gottesdienste, den Konfirmandenunterricht, die notwendigen Kasualien, Gruppenarbeiten und Seelsorge.

Aus Anlass ihres nun zu Ende gehenden Dienstes für die Gemeinde betont Pfarrerin Bredel, wie sehr ihr die wertschätzende, engagierte Art der Baienfurt-Baindt’schen Kirchenprägung ans Herz gewachsen sei. Aber eine Kirchgemeinde wie Baienfurt-Baindt brauche eine Pfarrperson, die sich zu 100 Prozent einsetzen könne. Angestellt als Pfarrerin zur Dienstvertretung im Kirchenbezirk Ravensburg, arbeitet Bredel in einem halben Pensum, um in Ravensburg die nötige Zeit für ihren Mann und ihre drei Buben zwischen 9 und 13 Jahren zu haben.

Aufgewachsen in einem ökumenischen Elternhaus in St. Gallen in der Schweiz, lag eine Zukunft als evangelische Pastorin nicht in ihren Planungen. Auch nicht in denen der Eltern, die aber der Konversion der Tochter von der katholischen zu evangelischen Konfession nichts in den Weg legten. Sie wurde immer unterstützt, wofür sie sehr dankbar sei.

Studien in Germanistik und Geschichte führten Bredel nach Zürich, wo sie nach vier Semestern an die Theologische Fakultät wechselte. Sie hat sich ihre theologische Festigkeit auf den Spuren des Schweizer Reformators Huldreich Zwingli erarbeitet. Den vorgeschriebenen Sprachstudien Griechisch und Hebräisch folgte das evangelisch-theologische Studium und die Ordinierung in ihrem ersten Pfarramt in St. Gallen. Drei Jahre lang lernte die junge Pfarrerin in einem Teampfarramt das Handwerk, das zum täglichen Dienst eines Geistlichen an den Menschen befähigen soll – und sie fand Gefallen daran.

Vor allem die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, hier besonders mit Konfirmanden, motivierte sie, Neues zu erproben, die biblischen Geschichten durch aktives Gestalten zu erleben und diese Erfahrung miteinander in den Gottesdienst vor die Gemeinde zu tragen. Sie wird zusammen mit dem neuen Pfarrer die Konfirmanden im April und Mai in Baienfurt in deren neue Rolle als Gemeindeglieder begleiten.

Hauptanliegen ist das Wort Gottes

Das Hauptanliegen von Sonja Bredel ist das Wort Gottes, die Verkündigung des Evangeliums als ein Halt im Leben des Menschen. Dieses Fundament solle das Zentrum sein für geistliches Leben im modernen Alltag. Sie kümmert sich um den zwischenmenschlichen Kontakt, der immer möglich sei, wenn man einander ernst nehme. Hier sieht sie den Erfolg und hierdurch hat sie Freude an dem Beruf, wenn das Gegenüber den Kontakt erwidert.

In Baienfurt und Baindt ist Sonja Bredel mit herzlicher Offenheit empfangen worden. Sie hat die gute Atmosphäre einer gewachsenen, selbstständigen Gemeinde und die wohltuende Zusammenarbeit gespürt und dankbar erwidert. Die Mitglieder wünschen ihr eine gesegnete Zeit in ihrer Gemeinde und ein Leben unter Gottes Schutz in ihrer ferneren Gemeindearbeit.