Pfarrer Erwin Lang ist verstorben

Pfarrer Lang lebt nicht mehr. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich diese traurige Nachricht in Baienfurt, nicht nur in der katholischen Gemeinde, welcher der 83-Jährige seit 2004 als Pfarrvikar diente. Er war ein begnadeter Seelsorger, ein Menschenfreund, beliebt weit über sein katholisches Umfeld hinaus, charismatisch. Unzählige Menschen trauern um ihn. Am Samstag, 20. Juni, wird er beerdigt.

Baienfurt hat einen großen Menschen und Priester verloren, einen, der die personifizierte Güte gewesen ist, einen, der sich mit Herz und Verstand den Menschen zuwandte. Dabei war sein Weg zum Priestertum ein langer und wohl auch steiniger.

An der PH Weingarten studiert

Eigentlich sollte Erwin Lang, der am 3. Mai 1937 im 1000-Seelendorf Frickingen, Kreis Konstanz, geboren wurde, das elterliche Schuhgeschäft übernehmen. Er absolvierte deshalb eine kaufmännische Lehre bei der Sparkasse Salem, wechselte sodann an die Städtische Girokasse nach Stuttgart, besuchte gleichzeitig das Abendgymnasium der Volkshochschule, machte sein Abi am Eberhard-Ludwig-Gymnasium in Stuttgart, wo er schon Latein lernte, studierte hernach an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, auch dank seines verehrten Professors Stachel katholische Theologie, und wurde dann Realschullehrer in Stockach.

Sieben Jahre lang amtierte Erwin Lang dort als Rektor. Als er im Jahre 2000 in den Ruhestand ging, stand sein Entschluss fest: „Ich will Priester werden“. Das schaffte Erwin Lang auf ganz und gar ungewöhnliche Weise: per Fernstudium in Philosophie und Theologie. Eine Universität hat er nie besucht, wohl aber das Rottenburger Priesterseminar. Die Kirchenoberen prüften seine Qualifikation genauestens, und am 5. Juli 2003 weihte Bischof Gebhard Fürst den Spätberufenen im Rottenburger Dom zum Priester.

Priester in Baienfurt mit 67

So fand eine Karriere ihren Abschluss, die in der Diözese Rottenburg wohl ohne Beispiel ist. Eigentlich ein filmreifer Stoff. Ehe der Priester Erwin Lang im Jahre 2004 Pfarrvikar in Baienfurt wurde, wirkte er als Seelsorger in mehreren Kirchen in Friedrichshafen.

Baienfurt gehört zur Seelsorgeeinheit mit Baindt, die Pfarrer Bernhard Staudacher leitet. In der Achtalgemeinde leben rund 4800 Katholiken. Obwohl weit über 70 und damit längst ruhestandsberechtigt, erfüllte Lang die Aufgaben eines Gemeindepfarrers, von der Wiege bis zur Bahre, kümmerte sich aber auch um eher profane Aufgaben wie den Neubau des Kindergartens St. Josef.

Er konnte mit Jung und Alt

Erwin Lang sei ein begnadeter Seelsorger, stellte Konstantin Hummel, langjähriger zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats, im Jahre 2017 fest, als Erwin Lang den 80.Geburtstag feierte. Die Menschen merkten, dass sie ihm wichtig sind, er könne mit Jung und Alt.

Bürgermeister Günter A. Binder sagte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Pfarrer Lang hat bei uns in der Gemeinde ein Lebenswerk geschaffen, das Maßstäbe setzt und vielen Menschen nach wie vor Orientierung gibt“. Er habe im Mitmenschen immer nur das Positive gesehen, habe Ökumene gelebt und immer aktiv am Gemeindeleben teilgenommen. „Er war immer bei den Menschen.“

Mit Papst Franziskus verbunden

Erwin Lang, der nicht verheiratet war, galt als eher liberaler Geistlicher. Zwar plädierte er für den Zölibat, die Ehelosigkeit katholischer Priester („wer den Zölibat mit seinem Gott erfüllen kann, der soll ihn halten“). Doch setzte er sich auch dafür ein, dass sogenannte Viri probati zu Priestern geweiht werden können, „erprobte“ Männer, die Theologie studiert haben, möglicherweise sogar verheiratet sind und Kinder haben. Da sah Lang auch eine Parallele zu Papst Franziskus, dem er sehr nahe war.

Wenn ihm der Herr die Kraft gebe, würde er schon noch ein paar Jahre weitermachen, sagte Pfarrer Lang im Geburtstagsgespräch 2017. Etwas mehr als drei Jahre sind es nun geworden. Viele, nicht nur Baienfurter, werden seiner in Wehmut und großer Dankbarkeit gedenken.