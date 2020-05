Pedelec in Baienfurt gestohlen

In der Nacht zum Dienstag ist in der Waldseer Straße in Baienfurt ein mit Fahrradschloss angebundenes Pedelec gestohlen worden.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Besitzer am Montagabend sein Fahrrad mittels Zahlenschloss nahe der Einmündung Kirchstraße auf einem Privatgrundstück an einen Baum gebunden. In der Nacht sägte ein Dieb kurzerhand den Ast ab, um den das Fahrradschloss geschlungen war, und nahm das Elektrofahrrad mit. Das Pedelec der Marke Focus, Farbe schwarz/blau, hat einen Wert von rund 3000 Euro. Wer Hinweise zu Tat und Täter geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten zu melden (Telefon: 0751/8036666).