„Otto Weiß hat sich um Baienfurt verdient gemacht“

Erst vor wenigen Wochen hatte der Baienfurter Gemeinderat einstimmig beschlossen, seinen Senior Otto Weiß mit der Gemeindemedaille in Feinsilber zu ehren. Das ist nach der Ehrenbürgerwürde die höchste Auszeichnung, die Baienfurt zu vergeben hat. Sie sollte einem Mann gelten, der Baienfurt fast 40 Jahre lang als Gemeinderat gedient, davon zehn Jahre als stellvertretender Bürgermeister, der sich aber auch in einigen anderen Ehrenämtern engagiert hat. Vor wenigen Tagen ist Otto Weiß gestorben, im 73. Lebensjahr. Vergangenen Samstag wurde der beliebte und hochgeschätzte Landwirtschaftsmeister unter ungewöhnlich großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen.

Artur Kopka, der stellvertretende Bürgermeister, brachte es in seiner Trauerrede auf den Punkt: „Otto Weiß hat sich um die Gemeinde Baienfurt verdient gemacht“. Kopka würdigte anstelle des in der französischen Partnerstadt weilenden Bürgermeisters die Verdienste des Verstorbenen. Richard Birnbaum, Sprecher der Freien Wähler im Gemeinderat, deren Fraktion Otto Weiß als Gründungsmitglied von Anfang an angehörte, sagte in seinem Nachruf, die Liebe des Verstorbenen habe der Landwirtschaft gegolten und damit den Menschen, den Tieren und der Natur.

Zehn Jahre im Kreistag

Otto Weiß, der bei der Wahl im Mai nicht mehr für den Gemeinderat kandidiert hatte, engagierte sich in verschiedenen Gremien. Zehn Jahre gehörte er dem Kreistag an, er arbeitete im Gemeindeverband Mittleres Schussental mit, im Wasserzweckverband Baienfurt-Baindt, auch im Gemeinderats-Ausschuss für Umwelt und Technik. Es gab wohl niemanden in Baienfurt, der so viel wusste über Wald und Flur, über Besitzverhältnisse und überhaupt über die Probleme der Landwirtschaft in der Gemeinde wie Otto Weiß.

Mit den Grünen hatte er gelegentlich Probleme, weil sie ihm, wie er fand, zu sehr zur Reglementierung oder gar zu Verboten neigten. Doch pflegte er durchaus enge, persönliche Kontakte zu den Mitgliedern der Grünen und Unabhängigen im Gemeinderat. Bürgernah, offen, ehrlich, unabhängig sei er gewesen, fand Richard Birnbaum, der auch im Namen der zahlreichen Baienfurter Vereine sprach, denen Otto Weiß angehört und die er gefördert hat.

Auch sein leidenschaftliches Engagement beim Weingartener Blutritt wurde am Samstag beim Requiem in der katholischen Pfarrkirche gewürdigt. 50 Mal hat Otto Weiß an der größten Reiterprozession Europas teilgenommen. Er war ein tief religiöser Mensch. Ein langjähriger Freund brachte es auf diesen Nenner: „Der Segen beim Blutritt - das war für Otto das allerwichtigste“.