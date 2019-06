Ortsmitte verwandelt sich in duftendes Blütenmeer

Haben Sie schon einmal einen Rosencocktail getrunken? Beim diesjährigen Rosenmarkt am Samstag auf dem Marktplatz in Baienfurt gab es diese alkoholfreie Besonderheit zu genießen.

Zum neunten Mal verwandelte sich der Marktplatz in der Ortsmitte in ein duftendes Blütenmeer, umrahmt von kleinen und großen Kunstwerken im Namen der Königin der Blumen. Es gab für die rund 2500 Besucher unendlich viel zu entdecken und zu bewundern, zu genießen und käuflich zu erwerben.

Liebevoll dekorierte Verkaufsstände luden zum Verweilen ein. Handgefertigter Schmuck, Tücher und Taschen bezauberten durch ihre modische Einzigartigkeit. Kunsthandwerklich hergestellte Gartenaccessoires und dekorative Gegenstände warteten nur darauf, die Wohnung und den heimischen Garten in ein kleines Idyll zu verwandeln. Düfte verzauberten Nasen, eine Vielfalt an Blumenfärbungen bezauberten die Augen. Sogar Kleidungsstücke für Klein und Groß waren hier zu finden.

Für die Baienfurter ist der Termin des inzwischen bereits zur lieben Tradition gewordenen Rosenmarktes längst schon zum festen Eintrag im privaten Terminkalender geworden. Auch Rosenfreunde aus der nahen Umgebung kommen gerne jedes Jahr nach Baienfurt und freuen sich, dass auf der aktuellen Eintrittskarte bereits der Termin für das kommende Jahr vermerkt ist.

Martina Pfeffer aus Friedrichshafen ist zum ersten Mal zum Rosenmarkt gekommen, eine Kollegin hatte ihr von dem einzigartigen Flair des Rosenmarktes erzählt. Zusammen mit einer Freundin genoss sie die besondere Atmosphäre, ließ sich von dem abwechslungsreichen Angebot locken, genoss das sommerliche Wetter und wird ganz sicher auch im nächsten Jahr gerne wieder kommen. Eine andere Besucherin terminiert Jahr für Jahr ihren Besuch bei ihrer Freundin anhand des Rosenmarktes und kommt sogar extra aus Karlsruhe, um hier zu bummeln.

Die meisten männlichen Besucher sind eher Begleiter und tragen die Einkäufe, während die Damenwelt sich begeistern lässt von der Vielfalt des Marktes. Eine kleine Pause an der Rosenbar, am Imbiss oder in der Gastronomie am Marktplatz versöhnte und gab neue Energie , um weiter über den Platz zu flanieren und stets neue kleine und große Dinge zu entdecken.