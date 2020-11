Ohne Führerschein in nicht zugelassenem Auto unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 37-Jähriger rechnen, nachdem er am Samstag gegen 11.45 Uhr in der Schussentalstraße in Baienfurt von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Weingarten kontrolliert wurde.

Bei der Überprüfung des Fahrers und des Auto stellten die Beamtenlaut Pressemitteilung fest, dass das Auto nicht zugelassen und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.