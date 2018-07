Oberliga-Ringer kämpfen in der Saison erstmals vor eigenem Publikum

Zum zweiten Kampftag der Ringer-Saison stellt sich die KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt am Samstag dem heimischen Publikum vor. Sowohl die Oberliga-Mannschaft als auch die Bezirksliga-Truppe haben in der Baienfurter Sporthalle Heimrecht. Um 19.30 Uhr empfängt die erste Mannschaft der KG zum Oberliga-Duell den TSV Ehningen.

Die Leistungsträger der Ehninger sind die Brüder Jan und Lars Platter, Bastian Benz sowie Rückkehrer Michael Drasch. Vor allem zwischen Baienfurts Marcel Bolduan und Lars Platter könnte es nach Einschätzung von KG-Sportmanager Michael Merk zu einer interessanten Partie kommen. Durch den erstmaligen Einsatz des Neuzugangs Paul Heiderich erfährt die KG-Mannschaft außerdem eine Verstärkung, die sich in Punkten niederschlagen soll. Im mittleren Bereich will die Mannschaftsleitung je nach Wiegeliste der Gäste variieren, ansonsten kommt der Kader vom Sieg am vergangenen Samstag zum Einsatz. Merk erwartet in der Begegnung mit dem Meisteraspiranten einen ersten Gradmesser dahingehend, wie sich der neu formierte Kader der Achringer gegen eine Spitzenmannschaft behauptet.

Von der etwas entspannten Personalsituation des KG-I-Teams profitiert auch die Bezirksliga-Mannschaft, die um 17.30 Uhr den Vorkampf gegen den KSV Tennenbronn II bestreitet. Das Baienfurter Betreuer-Duo Werner Dornfeld und Peter Troltsch rechnet sich Chancen auf einen Sieg aus. (hs)