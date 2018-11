Nur noch ein Heimsieg fehlt der KG zur Meisterschaft

Für die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt hat sich trotz der ersten Saisonniederlage nichts geändert. Sollten die KG-Ringer ihren Heimkampf am Samstagabend gegen den Tabellenvierten RSV Benningen gewinnen, sind die Oberschwaben Meister in der Oberliga und damit Aufsteiger in die Regionalliga.

Am vergangenen Kampftag sind die Oberliga-Ringer der KG doch noch gestrauchelt. Zumindest ein wenig. Bei der 12:16-Niederlage in Ehningen fehlte allerdings Kevin Henkel wegen eines grippalen Infekts, aus dem gleichen Grund gab Moritz Buck bereits fünf Sekunden nach dem Anpfiff auf. Seine Anwesenheit hatte immerhin dazu gedient, dass die KG-Ringer nicht wegen zu weniger Kämpfer mit 0:36 verloren haben. So stand die Mindeststärke von neun Mann an der Matte, weswegen die Niederlage im vertretbaren Rahmen blieb.

Insgesamt also kein Beinbruch und Schnee von gestern, meint Baienfurts Sportmanager Michael Merk. Der Fokus ist vielmehr auf die nächste Aufgabe gerichtet, und das ist am Samstag um 20 Uhr in der Baienfurter Sporthalle die Partie gegen den RSV Benningen. „Die Niederlage hält die Spannung etwas hoch und wir haben die Möglichkeit, vor heimischem Publikum alles klarzumachen“, gewinnt Merk dem Geschehenen Positives ab. Bei voll besetzter Mannschaft sieht der Sportmanager übereinstimmend mit Trainer Dariusz Jelen keine Probleme, den Plan in die Tat umzusetzen. Interessante Einzelbegegnungen sind dennoch zu erwarten, denn mit Maciej Balawender wartet eine ernstzunehmende Aufgabe auf Timofej Xenidis. Zusammen mit dem Ex-Baienfurter Micheil Tsikovani beherrscht dieses Trio den Freistilbereich der schweren Gewichtsklassen in der Oberliga. Arkadiusz Gucik (66 kg), Krzysztof Banczyk (80 kg) und André Flick (86 kg) sind weitere Aktivposten der Benninger.

Um 18.30 Uhr beginnt der Heimkampfabend mit der Bezirksliga-Begegnung zwischen der KG Baienfurt II-Friedrichshafen und dem KSV Gottmadingen II.