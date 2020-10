Nur die zweite Baienfurter Mannschaft durfte ganz kurz kämpfen

Für die Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt ist das Eintauchen in die sportliche Sphäre nur von kurzer Dauer gewesen. Die Heimbegegnung der zweiten Mannschaft gegen den AB Aichhalden III fand zwar planmäßig statt, doch die Minirunde der Oberligisten KSV Musberg, TSV Ehningen und SG Weilimdorf unter Beteiligung der Regionalliga-Truppe der KG wurde vor Beginn komplett abgesagt.

Wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionen liegt auch das weitere Geschehen der Bezirksklasse/Bezirksliga bis mindestens 15. November auf Eis. So bleibt der sportlichen Leitung der Baienfurter angesichts der Partie gegen den AB Aichhalden III nur die wenig aussagekräftige Erkenntnis, dass am überlegenen Status der Gastgeber kaum zu rütteln war. Kein Wunder, war das Team doch mit Regionalliga-Akteuren verstärkt worden, was zu einem 28:8-Erfolg über die sehr junge Mannschaft der Aichhalder führte.

Sportmanager Michael Merk war vor allem froh darüber, dass der Kader überhaupt mal wieder vor Publikum präsentiert werden konnte, wenn auch die Resonanz etwas enttäuschte. „120 Karten waren vorab gebucht, aber nur 60 Zuschauer sind dann gekommen“, sagt Merk, der gleichwohl Verständnis dafür aufbrachte, dass manche wohl auch das Ansteckungsrisiko vermeiden wollten. So verbrachten die KGler trotz Einschränkungen einen entspannten Abend.