Feierlich ging’s zu, als die neu- oder wiedergewählten Baienfurter Gemeinderäte am Dienstagabend auf ihr Amt verpflichtet wurden. Der Bürgermeister hielt eine staatstragende Rede, stehend sprachen die Ratsdamen und -herren die Verpflichtungsformel nach, die sie per Handschlag mit dem Schultes und per Unterschrift bekräftigten. Im neuen Rat besitzt die CDU nur noch sechs Sitze, sie verlor bei der Wahl am 25. Mai ein Mandat, die Freien Wähler (FWV) behielten ihre sechs Sitze, die Grünen und Unabhängigen (G+U) gewannen ein Mandat hinzu und haben nun vier, die SPD blieb bei zwei Sitzen. 15 der 18 bisherigen Räte gehören auch dem neuen Gemeindeparlament an. Drei sind neu: Udo Habnitt (FWV), Andreas Hund (G+U) und Arthur Pfau (SPD).

Bürgermeister Günter Binder sagte, am 7. Juli habe in Baienfurt eine neue Zeitrechnung begonnen, doch sprach er auch von Kontinuität. Kommunalpolitik könne nur Erfolg haben, wenn sie vom Vertrauen der Bürger getragen sei. Besonders hob Binder das Recht und die Pflicht der Gemeinderäte auf freie, uneigennützige Mandatsausübung hervor. Die Räte seien nur dem eigenen Gewissen verpflichtet.

Die Besetzung der Ausschüsse und der Mitgliedschaften in einigen Verbänden war meist Formsache und orientierte sich am bisherigen Verfahren. Nur bei der Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeister-Stellvertreter gab es unterschiedliche Positionen. Doch die SPD-Rätin Brigitta Wölk unterlag mit ihrem Antrag, die Stelle eines dritten Stellvertreters zu schaffen und diese mit einer Frau zu besetzen (sie selber stelle sich zur Verfügung). Eine solche Lösung würde in einer kleinen Gemeinde wie Baienfurt den Rahmen sprengen, sagte Artur Kopka (CDU). Kopka selbst wurde in nichtöffentlicher Abstimmung zum ersten Bürgermeister-Stellvertreter gewählt. Otto Weiß von der FWV, mit 68 Jahren Senior des Gemeinderats, ist neuer zweiter Stellvertreter des Bürgermeisters.

Das sind die neuen Ausschussmitglieder

Dem wichtigen, weil beschließendem Ausschuss für Umwelt und Technik gehören wie bisher je zwei Vertreter der CDU (Thomas Meschenmoser und Toni Stärk) und der Freien Wähler (Heinrich Bernhardt und Udo Habnitt) sowie je eine Rätin der G+U (Marga Fischer) und der SPD (Brigitta Wölk) an.

In den Kulturbeirat (Sprecher Konstantin Hummel) entsenden die Fraktionen Andrea Arnhold (CDU), Verena Sorg (FWV) und Agnes Kahnert, die von den G+U nominiert wurde. Die SPD verzichtete auf eine Mitgliedschaft.

Geplant ist ein gemeinsamer Kindergarten-Ausschuss. Der Vorschlag stammt von Artur Kopka (CDU). Diesem Ausschuss sollen Vertreter der katholischen wie der evangelischen Kirchengemeinde angehören. Und von der bürgerlichen Gemeinde außer dem Bürgermeister die Gemeinderäte Christof Kapler (CDU) und Andreas Hund (G+U), als Stellvertreterin Michaela Padent (FWV). Uwe Hertrampf (G+U) schlug die Bildung eines Seniorenbeirats vor. Darüber will der Rat in einer seiner nächsten Sitzungen entscheiden.

Auch die Fraktionen haben ihre Vorsitzenden bestellt. Es sind die gleichen wie in der vergangenen Wahlperiode: Artur Kopka (CDU, Stellvertreter Toni Stärk), Richard Birnbaum (FWV, Stellvertreter Heinrich Bernhardt), Uwe Hertrampf (G+U, Stellvertreter Thorsten Thoma) und Brigitta Wölk (SPD, Stellvertreter Arthur Pfau).