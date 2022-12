Noch ein Sieg fehlt der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt zur Meisterschaft

Zwei Auswärtspartien stehen für die Zweitliga-Ringer der KG Baienfurt-Ravensburg-Vogt an, bevor am 17. Dezember zum Saisonschluss zu Hause der Showdown gegen die bis dahin wahrscheinlich zweitplatzierte RKG Reilingen-Hockenheim steigt. Am Samstag (19.30 Uhr) kämpft die KG bei den Wrestling Tigers Rhein-Nahe.

Bei den Baienfurtern stehen die Vorzeichen eindeutig auf Meisterschaft. Noch ein Erfolg trennt die Achringer vom eigentlich nicht geplanten Aufstieg in die erste Bundesliga. Nun wollen es die Baienfurter aber wissen. „Wir ringen auf Sieg“, stellt Sportmanager Michael Merk klar. Das Selbstbewusstsein ist jedenfalls ausgeprägt, auch wenn der Vorrundenkampf in der Baienfurter Sporthalle gegen die Tigers nur mit 16:15 für die KG endete. Die Tigers stehen mit 5:13 Punkten auf Platz sechs stehend und verloren zuletzt beim SRC Viernheim mit 14:16. „Das ist kein Grund zum Übermut“, sagt Merk jedoch. Die Mannschaft aus Bad Kreuznach verfüge durchaus über Potenzial. Gegen Magomed Bataev (71 kg) setzen die KGler voraussichtlich Georgios Pilidis oder Adrian Wolny. Ein ausgeglichenes Duell sehen die KG-Betreuer zwischen David Wolf und Stefan Tonu sowie zwischen Simon Weißhaar und Alexander Mayer.

Die zweite Mannschaft der KG reist in der Bezirksliga zur KG Wurmlingen-Tuttlingen. Baienfurts Nachwuchs hat durch den Sieg gegen den KSV Winzeln II mit nun 14:4 Punkten Platz drei behauptet. Auf der Matte gab es gegen Winzeln einen 24:12-Erfolg, offiziell sogar ein 32:0. Denn die Gäste konnten von der erforderlichen Mindeststärke von acht Ringern lediglich sechs Positionen besetzen.