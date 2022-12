Nikolausfeier des Kirchenchors Baienfurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 2. Dezember, fand nach zweijähriger Coronapause im Anschluss an die Chorprobe im Katholischen Gemeindehaus die traditionelle Nikolausfeier des Kirchenchors statt. Im adventlich dekorierten Gemeindesaal konnten von Chorleiterin Maria Hummel unsere Gäste, Herr Pfarrer Knor und Gemeindereferentin Frau Silvia Lehmann, begrüßt werden. In ihrem Rückblick wurden von Frau Hummel die vergangenen Auftritte und Aktivitäten unseres Kirchenchores beschrieben. Besonders wurden die Auftritte von Weihnachten und Ostern unter Coronabedingungen, die Wanderung zur Blitzenreuter Seenplatte und vor allem das Adventskonzert in Erinnerung gebracht.

Zur Freude der Chorgemeinschaft gab es auch in diesem Jahr Ehrungen, die von Gemeindereferentin Silvia Lehmann und Chorleiterin Maria Hummel vorgenommen wurden. Für 30 Jahre wurden Gabi Miller und Anne Rittler, für 40 Jahre Marian Bytomski und Erwin Stephan, für 50 Jahre Burkhard Poetsch und für 60 Jahre Willi Muschel geehrt. Mit der Übergabe der Urkunde des Cäcilienverbandes und eines persönlichen Geschenks an die Geehrten wurde der Dank für ihren Dienst zum Lobe Gottes zum Ausdruck gebracht. Burkhard Poetsch und Willi Muschel erhielten für ihr langjähriges Engagement den Ehrenbrief des Bischofs. Besonderer Dank gilt unserer Chorleiterin Maria Hummel und allen Aktiven, die zum Gelingen unserer Chorarbeit und unserer guten Gemeinschaft beigetragen haben, insbesondere auch unseren Kantoren Anja Eckert, Martina Schramm, Manfred Pfender, Martin Uhl, Harald Eckert und Raimund Zeh.