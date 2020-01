Neues Schulhaus in Baienfurt eingeweiht

An der Gemeinschaftsschule Baienfurt ist das neue Schulhaus an der Peripherie zur Grundschule eingeweiht worden. Der Neubau kostet insgesamt rund 3,7 Millionen Euro.

Wie die Gemeinde mitteilt, eröffnete der Schülerchor der Klassen 2 bis 4 den festlichen Akt. Höhepunkt war demnach die ökumenischen Segnung durch Pfarrer Bernhard Staudacher von der katholischen Kirche und Pfarrer Martin Schöberl von der evangelischen Kirche.

Noch während der Amtszeit von Konstantin Hummel, langjähriger Rektor an der Achtalschule, wurde die Notwendigkeit des Neubaus deutlich und die Planung auf den Weg gebracht, heißt es in der Mitteilung weiter. In seiner Begrüßung dankte Bürgermeister Günter A. Binder als Schulträger dem Gemeinderat, der voll und ganz hinter der Gemeinschaftsschule stehe und stets alle Beschlüsse zu dem Neuen einstimmig gefasst habe.

Höhe der Zuschüsse liege bei 20 Prozent

Dem Architekten Hans-Ulrich Kilian sei der Spagat zwischen Bildung und Architektur bestens gelungen. Echte Lern- und Lebensräume seien neu entstanden, sehr schön, ansprechend und zum Wohlfühlen. Digital ausgestattet und ausgerichtet an modernster Pädagogik, so der Schultes: „Da würde man am liebsten nochmals Schüler sein“. Gleichzeitig gebe man damit dem Schulstandort und dem Bildungsangebot erneut ein gesichertes attraktives Fundament, weit über die Gemeindegrenzen hinaus. Etwa 3,7 Millionen Euro habe der Neubau gekostet. Der Wert der Außenanlagen betrage rund 220 000 Euro. Die Höhe der Zuschüsse liege bei 20 Prozent.

Architekt Hans-Ulrich Kilian, der auch als Dozent an der Fachhochschule in Biberach wirkt, brachte es laut Mitteilung prägnant auf den Punkt. Neues Bewirken und neues Aufbrechen, Flexibilität und unterschiedliche Nutzungsformen, all das vereine die Planung und das neue Schulhaus unter einem Dach in einem ausgewogenen Maße von Klassenzimmern, nutzbaren Erschließungszonen und freien Bewegungsräumen. Farben und Oberflächen komme dabei ebenfalls eine sehr wichtige Bedeutung zu. Zudem das gelungene kleine Amphitheater, das eine Verbindung von innen nach außen schaffe und direkt angrenzend an das Schulhaus einen abwechslungsreichen Unterricht auch im Freien ermögliche.

Carmen Jerg, Musiklehrerin an der Achtalschule, ließ die Feier – wie schon begonnen – sehr rhythmisch mit dem Schülerchor und mit der früheren Kollegin Inge Traut am Keyboard ausklingen. Mit einem Liedtext aus ihrer Feder, angelehnt an „Wer will fleißige Handwerker sehen“: „Dankeschön! Dankeschön! Wie wir jetzt gern zur Schule gehen!“